Equal Pay Day Frauen in der Industrie klagen über Benachteiligung

Bei der Gleichstellung von Frau und Mann klafft noch immer eine Lücke zwischen Anspruch und Wirklichkeit - selbst in der Chemie- und Energieindustrie. Demnach sehen die Befragten ihren eigenen Betrieb in Sachen Gleichstellung zwar weiter vorn als in Deutschland insgesamt. Mehr als jede fünfte Person (21 Prozent) gibt jedoch an, dass in ihrem Unternehmen Frauen noch immer benachteiligt werden, wie aus einer Erhebung der Gewerkschaft IG BCE hervorgeht, für die diese zum „Equal Pay Day“ am 6. März mehr als 2700 ihrer Mitglieder aus gut einem Dutzend Branchen befragt hat.