Auswirkungen des Fachkräftemangels : Der Besuch beim Friseur wird vermutlich teurer

Frankfurt/Main Wegen des Fachkräftemangels erwartet die Friseurbranche höhere Preise für Kunden. Der starke Wettbewerb um Mitarbeiter lässt die Personalkosten steigen.

Das sagte Harald Esser, Präsident des Zentralverbands des Deutschen Friseurhandwerks, am Montag in Frankfurt. Betriebe müssten dies weitergeben und mehr Geld für Haarschnitte, Bartrasuren oder Färbungen verlangen. „Die Preise für Friseurdienstleistungen werden voraussichtlich weiter moderat steigen.“ In der Branche mit fast 21.000 Auszubildenden wollten 2018 deutlich weniger junge Menschen den Friseurberuf ergreifen. Die Zahl der Azubis fiel kräftig um 4,7 Prozent. „Nachwuchsgewinnung ist drängendste Aufgabe unserer Branche“, betonte Esser. Er kritisierte die Konkurrenz durch Barbershops in vielen Städten, in denen meist keine ausgebildeten Friseure arbeiteten. „Die Sorge vor Billig-Konkurrenz treibt die Betriebe um.“