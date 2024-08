Akuter Mangel bei den Ingenieuren „Wir brauchen mehr Fachkräfte aus dem Ausland“

Für Johanna Bolten war es nicht einfach, das richtige Studienfach zu finden. Die 20-Jährige hat das Abitur mit 1,0 bestanden, ihr stehen alle Türen offen, doch genau da liegt das Problem: Es gibt einfach zu viele Möglichkeiten. Kurz hat sie überlegt, Ärztin zu werden, aber dafür würde sie zu sehr mit den Patienten mitfühlen, meint sie. Lieber nutzt sie ihre Kreativität, entwickelt etwas, erschafft neue Dinge. Also in die Forschung? Als sie zum ersten Mal vom ingenieurwissenschaftlichen Studiengang Medizintechnik hört, weiß sie, was ihr Spaß machen könnte: Eine Mischung aus Medizin, Anatomie, Maschinenbau und Elektrotechnik.