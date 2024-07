Was rechtlich erlaubt ist Muss ich im Urlaub für meinen Arbeitgeber erreichbar sein?

Auch dann ist der Arbeitnehmer nicht verpflichtet, die Anrufe anzunehmen oder E-Mails zu beantworten. „Er kann einfach das Diensthandy ausschalten, alle Leitungen kappen, bis der Urlaub vorbei ist“, sagt Niehl. Eine Abmahnung drohe nicht – die habe nur Bestand, wenn Beschäftigte eine Pflichtverletzung begingen. Das sei hier aber nicht der Fall. Wer sich doch dazu entscheidet, auf Mallorca oder in der Toskana dienstliche Anweisungen zu befolgen, kann sich die Urlaubstage in Absprache mit den Vorgesetzten zurückholen. „Zeigen die keine Einsicht, bleibt einem leider nur die Möglichkeit, vors Arbeitsgericht zu ziehen und den Fall zu beweisen“, sagt Niehl. Das sei aber keine praktikable Lösung – am besten suche man das Gespräch mit den Vorgesetzten. Zeigten die sich auch dann nicht einsichtig, wäre womöglich ein Jobwechsel angebracht.