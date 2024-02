Die bestreikte Republik Warum es immer mehr Streiks gibt und was dagegen hilft

Jetzt also auch noch die Arzthelferinnen: Für Donnerstag hat der Verband medizinischer Fachberufe die 300.000 Angestellten in den Praxen zum Warnstreik aufgerufen. Patienten müssen sich auf längere Wartezeiten einstellen. Am Mittwoch startete ein 27-stündiger Warnstreik des Bodenpersonals bei der Lufthansa, Rund hunderttausend Passagiere waren betroffen. Am Freitag hatte Verdi den öffentlichen Nahverkehr bundesweit lahm gelegt, Pendler und Schulkinder konnten sehen, wo sie bleiben. Von den Lokführern gar nicht zu reden. Deutschland wird zur bestreikten Republik. Kaum haben die Verhandlungsführer bei Tarifgesprächen „Guten Tag“ gesagt, rufen Gewerkschaften schon mal zum Streik auf - mal Stunden, mal einen Tag oder wie jüngst die GDL fast eine Woche. Sind denn alle verrückt geworden? Oder ist die Streikwelle nur gefühlt? Und wie kann man den Stillstand der Republik überwinden?