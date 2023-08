Schlechte Stimmung bei Auszubildenden Jung, überarbeitet, unzufrieden

2022 schien die Welt der Auszubildenden noch in Ordnung. Fast drei Viertel gaben damals an, mit Betrieb und Arbeit zufrieden sein – ein so gutes Ergebnis hatte der Ausbildungsreport des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) noch nie erzielt. Doch in diesem Jahr dann der Rückschlag: Immer weniger junge Menschen haben Freude an ihrem Job, vier von zehn klagen über die mangelnde digitale Ausstattung der Berufsschulen. Jeder sechste Azubi würde seinen Betrieb nicht weiterempfehlen.