Verdi ruft zum Ausstand auf Warnstreiks bei der Post gehen am Samstag weiter

Die Gewerkschaft Verdi hat ihre Warnstreiks im Tarifkonflikt mit der Deutschen Post auch am Samstag fortgesetzt. Man habe flächendeckend zum Ausstand aufgerufen, sagte eine Verdi-Sprecherin am Morgen. „Hier ist die Teilnahme super“, fügte sie hinzu. Verdi hat bundesweit Beschäftigte in ausgewählten Betrieben in den Paket- und Briefzentren sowie in der Paket-, Brief- und Verbundzustellung zum Streik aufgerufen.