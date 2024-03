Psychische Erkrankungen im Berufsleben „Die Arbeitssituation hat meine Depression sogar noch verschlimmert“

Claudia Halter ist sieben Jahre alt, als sie ihre erste Pro- und Contra-Liste schreibt. Doch es geht nicht darum, ob sie lieber Tierpflegerin oder Feuerwehrfrau werden will. Oder was für oder gegen ein eigenes Pony sprechen würde. Es geht darum, wie sie sich am liebsten töten würde. „Ich dachte immer an eine bestimmte Methode. Eine, die möglichst schnell und einfach ist“, sagt die 45-Jährige aus dem schwäbischen Mering.