Dauerbeschallung zur Weihnachtszeit: Verdi sagt lauter Musik in Geschäften den Kampf an

Verdi sagt lauter Musik in Geschäften den Kampf an

Berlin Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi macht sich für die Arbeitnehmer in Geschäften stark: Gerade zur Weihnachtszeit dürfe eine laute Dauerbeschallung mit Weihnachtsmusik nicht stattfinden.

Der Lärm in Einzelhandelsgeschäften dürfe laut neuen Regeln des Bundesarbeitsministeriums für Arbeitsstätten 70 Dezibel nicht überschreiten, teilte die Gewerkschaft am Freitag mit. Wird demnach Musik gespielt und gibt es Durchsagen, müssen bis zu sechs Dezibel abgezogen werden, so dass das Maximum bei 64 Dezibel liegt. Das sei etwa die Beschallung durch einen Fernseher in Zimmerlautstärke.