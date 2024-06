Kurz vor Beginn der Sommerferien Starker Anstieg der Corona-Fälle in NRW und auf Mallorca

Die Pandemie ist zwar vorbei, doch das Coronavirus zeigt sich in neuem Gewand: Die ansteckenden KP-Omikronvarianten treiben die Infektionen auch in NRW. „Corona ist nicht vorbei. Inzwischen haben wir wieder jeden Tag ein, zwei Patienten in der Praxis“, sagt Prosper Rodewyk, praktizierender Hausarzt in Dortmund, für die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe. Die Infektionen gingen durch alle Altersgruppen; auch Kinder seien betroffen. „Schwere Verläufe sehen wir zum Glück selten, bisweilen steigt das Fieber über 40 Grad“, so Rodewyk.