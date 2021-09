IW-Studie zu den Folgen der Corona-Krise : Unternehmen sparen durch Wegfall von Dienstreisen elf Milliarden Euro allein im Krisenjahr 2020

Dienstreisen wurden in der Corona-Pandemie in den meisten Unternehmen durch virtuelle Meetings ersetzt. Foto: dpa-tmn/Christin Klose

Exklusiv Berlin Die Unternehmen in Deutschland haben wegen des Wegfalls von Dienstreisen während der Corona-Pandemie im Krisenjahr 2020 rund elf Milliarden Euro gespart. Das geht aus einer noch unveröffentlichten Studie des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) hervor. Sie zeigt auch auf, wie die Unternehmen in Zukunft mit Dienstreisen umgehen wollen.

„Die meisten Unternehmen führen seit Beginn der Corona-Pandemie deutlich weniger Dienstreisen durch als vorher. Stattdessen finden viele Meetings virtuell statt. Allein im Jahr 2020 haben die Unternehmen dadurch elf Milliarden Euro eingespart“, heißt es in der Studie.

Im Schnitt antworteten 38,3 Prozent der durch den VDR befragten Unternehmen im Jahr 2020 und 24,8 Prozent im Jahr 2021, dass die Durchführung von mehr Geschäftsreisen derzeit nicht dringend nötig sei. „Rechnet man den 2020er-Umfragewert von 38,3 Prozent auf die um 45 Milliarden Euro reduzierten Dienstreiseausgaben um, ergibt sich eine geschätzte Ersparnis von 17,3 Milliarden Euro“, so die Studie. Das IW nimmt aber an, dass die Unternehmen 2020 noch stark unter dem Eindruck der Bedrohung durch die Pandemie standen und daher mehr Geschäftsreisen als normalerweise für unnötig erklärten. Möglicherweise seien die Umfragewerte von 2021 daher adäquater für die Berechnung der Ersparnis. „Mit dem2021er-Umfragewert ergibt sich eine Ersparnis von 11,2 Milliarden Euro“, so das Studie.