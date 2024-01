Tarifstreit Weselsky – Bahn soll „vom hohem Ross“ herunterkommen

Der Streik der Lokführer hatte am Dienstagabend im Güterverkehr sowie in der Nacht zu Mittwoch im Personenverkehr begonnen und soll bis Montag dauern. Fahrgäste müssen sich auf erhebliche Einschränkungen im Fern- und Regionalverkehr einstellen. Neben finanziellen Forderungen will die GDL vor allem durchsetzen, dass die Wochenarbeitszeit für Schichtarbeiter gesenkt wird.