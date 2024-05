Debatte über das „996“ Phänomen Chinesische Top-Managerin kritisiert Arbeitsmoral und muss gehen

Qu Jing hatte in mehreren auf der Plattform Douyin veröffentlichten Kurzvideos nach Ansicht von Kritikern den Eindruck erweckt, eine Kultur der ständigen Überarbeitung zu verherrlichen. So hatte sie in Bezug auf Angestellte, die Hunderte von Beschwerdebriefen geschrieben hatten, gedroht, sie werde deren Karrieren ruinieren, indem sie dafür sorgen werde, dass sie nie wieder einen Job in der Branche finden würden. In einem der Videos kritisierte sie eine Mitarbeiterin, die sich geweigert habe, während der Corona-Pandemie eine 50-tägige Geschäftsreise anzutreten. „Warum sollte ich auf die Familie meiner Mitarbeiterin Rücksicht nehmen? Ich bin nicht ihre Schwiegermutter“, sagte Qu.