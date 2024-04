Gehaltsreport für den Chemiekonzern Das verdient man bei Covestro

Leverkusen, Dormagen, Krefeld - Covestro ist einer der großen Arbeitgeber in Nordrhein-Westfalen. Weltweit hat er 18.000 Beschäftigte, davon allein in Leverkusen knapp 4000. Der Chemiekonzern, in den Bayer einst sein Kunststoff-Geschäft abgespalten hat, hat es längst in die erste Börsenliga geschafft. Auch Vergütung und Sozialleistungen sind erstklassig, wie sich beim Blick auf die Gehaltszettel zeigt. Wir stellen Covestro im Rahmen unserer Gehaltsreport-Serie vor.