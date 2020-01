Metall-, Elektro- und Autobranche besonders betroffen : So viele Kurzarbeiter wie seit 2013 nicht mehr

Das Daimler-Werk in Untertürkheim in Baden-Württemberg. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

117.000 Menschen dürften im Februar bundesweit in Kurzarbeit sein – 20.000 mehr als im November. Auch in NRW steigen die Zahlen rasant.

(mar) Die Zahl der Kurzarbeiter wird nach einer Schätzung der Bundesagentur für Arbeit (BA) im Februar auf 117.000 steigen und damit auf den höchsten Stand seit sieben Jahren. Vor allem in der Metall- und Elektroindustrie und der angeschlagenen Automobilbranche verzeichnet die BA derzeit stark steigende Antragszahlen. Im November waren nach den letztverfügbaren Daten 96.000 Menschen bundesweit in Kurzarbeit. Die Düsseldorfer Regionaldirektion errechnete für NRW einen Oktober-Wert von knapp 24.500 Kurzarbeitern – also 2,6-mal so viele wie noch im Sommer.

In der Autoindustrie kämen derzeit allerdings strukturelle und konjunkturelle Probleme zusammen. Scheele begrüßte in diesem Zusammenhang die jüngsten Beschlüsse der Koalition, Kurzarbeitergeld in Krisenbranchen von zwölf auf bis zu 24 Monate zu verlängern, wenn die Kurzarbeit an berufliche Fortbildung gekoppelt wird. Die Lage sei „ungleich besser als während der Wirtschafts- und Finanzkrise“, heißt es auch in der Antwort des Arbeitsministeriums auf eine Frage der Linken.