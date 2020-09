Bundesagentur für Arbeit : Arbeitsmarkt stabilisiert sich nach Corona-Einbruch weiter

Nürnberg/Berlin In Deutschland ist die Zahl der Arbeitslosen im Vergleich zum Vormonat um 45.000 auf 2,95 Millionen gestiegen. Laut Arbeitsagentur ist die Zunahme aber für den Spätsommer üblich. In NRW haben die Auswirkungen der Pandemie auf den Arbeitsmarkt deutlich nachgelassen.

Die Zahl der arbeitslos gemeldeten Menschen in NRW nahm im Sommer- und Ferienmonat August um 6.277 Personen oder 0,8 Prozent zum Vormonat und damit in einem für die Jahreszeit üblichen Umfang auf 799.931 Personen zu. Damit waren 143.274 Personen oder 21,8 Prozent mehr arbeitslos gemeldet, als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote stieg um 0,1 Prozentpunkte auf 8,2 Prozent. Den stärksten Zuwachs gab es mit einem Plus von 4,6 Prozent zum Vormonat bei jungen Menschen unter 25 Jahren. Grund ist, dass viele Abschlussprüfungen der dualen Berufsausbildung in Folge der Pandemie erst verzögert abgelegt werden konnten.