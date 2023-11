Debatte um Bürgergeld-Reform Warum sich Arbeit oft nicht lohnt

Denn wer arbeitet, aber wenig verdient, nutzt die zweite Säule des Sozialstaates: Er hat Anspruch auf aufstockendes Bürgergeld und Wohngeld. In diesem Übergangsbereich kann es dazu kommen, dass Menschen im Niedriglohnbereich nicht mehr Geld zur Verfügung haben, wenn sie mehr arbeiten. „Teils kann es sogar passieren, dass sie am Ende weniger Geld in der Tasche haben“, so Peichl. Das gilt vor allem für teure Städte, wo der Anspruch auf Wohngeld höher ist.