Debatte zur Pendlerpauschale : Spitzenverdiener machen bei Steuer am meisten Kilometer geltend

Spitzenverdiener machen bei Steuer am meisten Kilometer geltend

Berlin Geringverdiener haben mit 32 Kilometer im Schnitt den längsten Arbeitsweg, doch von einer Erhöhung der Kilometerpauschale würden Spitzenverdiener am meisten profitieren. Die Grünen fordern deshalb ein einkommensunabhängiges Mobilitätsgeld.

Neue Zahlen der Statistiker befeuern die Debatte über die Pendlerpauschale für Arbeitnehmer. Geringverdiener machen bei der Steuer mit 32 Kilometern zwar den längsten Arbeitsweg geltend, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag mitteilte. Doch von einer Erhöhung der Entfernungspauschale, wie sie Finanzminister Christian Lindner ins Gespräch brachte, würden Spitzenverdiener weitaus stärker profitieren - denn sie arbeiten mehr Tage und fahren insgesamt die meisten Kilometer. Das zeigen weitere Zahlen, die die Statistikbehörde auf Reuters-Anfrage zur Verfügung stellte. „Wenn wir die Pendlerpauschale einfach erhöhen, führt dies bei hohen Einkommen zu einer höheren Steuerentlastung als bei geringen Einkommen“, sagte Grünen-Politiker Sascha Müller zu Reuters. „Als Instrument des gezielten sozialen Ausgleichs ist die Pendlerpauschale also nicht geeignet.“

Was ist die Entfernungspauschale?

Beschäftigte können damit - unabhängig vom Verkehrsmittel - die einfachen Entfernungskilometer vom Wohnort zur Arbeitsstätte bei der Steuer geltend machen. Das sind 30 Cent pro Kilometer, ab dem 21. Kilometer 38 Cent. Sie verringern in dieser Höhe das Einkommen, das sie versteuern müssen - sofern der geltend gemachte Betrag den inzwischen auf 1200 Euro jährlich angehobenen Arbeitnehmer-Pauschbetrag übersteigt.

Was sagt die Statistik?

Daraus geht hervor, dass die höheren Einkommen nicht nur aufgrund ihres höheren Steuertarifs von der Entfernungspauschale profitieren - sondern dass sie auf das ganze Jahr gesehen auch mehr Kilometer geltend machen als Geringverdiener. Laut Destatis gab es 2018 rund 242.700 Beschäftigte mit einem Jahresbruttolohn von weniger als 10.000 Euro, die im Durchschnitt einen Arbeitsweg von 32 Kilometer zurücklegten - und das an 122 Arbeitstagen, sodass sie durchschnittlich 986 Euro als Entfernungspauschale geltend machten. Auf die höchste Summe kamen mit 1768 Euro im Durchschnitt aber Einkommen zwischen 100.000 und 200.000 Euro: Sie legten im Schnitt 28 Kilometer zurück, aber an 211 Arbeitstagen.

Was will die Ampel-Koalition?

„Längsten Arbeitsweg haben Pendler mit geringem Einkommen und Personen in Kleinstädten. Erhöhung Pendlerpauschale würde diesen helfen, wäre gute Entlastung“, twitterte Finanz-Staatssekretärin Katja Hessel. Lindner hatte sich offen gezeigt, „die Pendlerpauschale ab 2023 deutlich zu erhöhen - ab dem 1. Kilometer und nicht nur für Fernpendler“. Eine Erhöhung auf 38 Cent ab dem ersten Kilometer würde laut Finanzministerium die Pendler um etwa 1,25 Milliarden Euro zusätzlich entlasten.

Die Spitzen der Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP vereinbarten im Februar: „Die Bundesregierung strebt noch in dieser Legislaturperiode eine Neuordnung der Pendlerpauschale an, die ökologisch-soziale Belange der Mobilität besser berücksichtigt.“ Dies war ein Zugeständnis an die Grünen, die im Gegenzug einer vorgezogenen Anhebung der Pauschale und der Mobilitätsprämie ab dem 21. Kilometer zustimmten.