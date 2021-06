Lokführer und Zugbegleiter wollen streiken : GDL-Chef kündigt härtere und längere Streiks an

Düsseldorf/Berlin Bereits in der vergangenen Woche hat die Lokführergewerkschaft Streiks angekündigt. Die sollen nach Aussagen des GDL-Chefs härter und länger als bisherige werden – verhindern könne das nur die Bahn.

Die Lokführergewerkschaft GDL kündigt einen massiven Arbeitskampf an. „Die Streiks werden härter und länger als in der Vergangenheit“, sagte GDL-Chef Claus Weselsky am Donnerstag zu „T-Online“, ohne jedoch einen genauen Termin zu nennen. Damit nimmt er Bezug auf den bislang letzten großen Arbeitskampf im Jahr 2015. „Ich kann Streiks in den Sommerferien nicht ausschließen. Das kann nur die Bahn“, so Weselsky. Sie müsse ein Angebot auf den Tisch legen, das es verdiene, verhandelt zu werden. „Es liegt allein an der Bahn, Arbeitskampfmaßnahmen zu verhindern.“