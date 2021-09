Weniger Bewerber und Stellen : Lage am Ausbildungsmarkt ist weiterhin angespannt

Im Bäckerhandwerk wird händeringend nach Nachwuchs gesucht. Foto: dpa / McPHOTO

Düsseldorf Noch immer schwächt die Corona-Pandemie den Ausbildungsmarkt. Doch es gibt erste Zeichen der Erholung – und gute Chancen für Bewerber, die noch eine Stelle suchen.

Der Ausbildungsmarkt in Nordrhein-Westfalen ist weiter von der Corona-Pandemie betroffen – aber es mehren sich die Zeichen, dass er sich von den Folgen der Pandemie erholt. So suchen nach Zahlen der Bundesagentur für Arbeit aktuell rund 19.000 junge Menschen in NRW einen Ausbildungsplatz. Das sind 19,1 Prozent weniger als 2020 und 15,4 Prozent weniger als 2019. „Wir sehen, dass sich die Situation entspannt hat“, sagt Torsten Withake, Chef der Regionaldirektion NRW der Bundesagentur für Arbeit. Dem gegenüber stehen 27.000 offene Stellen – etwas weniger als in den Vorjahren.

„Die Chancen auf dem Ausbildungsmarkt in NRW sind so gut wie seit 20 Jahren nicht mehr“, sagt Ralf Stoffels, Präsident der Industrie-und Handwerkskammer (IHK) NRW. Die viele offenen Ausbildungsstellen würden zeigen, dass der Bedarf an Nachwuchsfachkräften groß ist. Rein rechnerisch kommen auf jeden noch suchenden Bewerber 1,5 offene Stellen – so viele waren es in den Vorjahren selten.

Doch das täuscht nicht darüber hinweg, dass die Lage in vielen Bereichen weiterhin angespannt ist. So suchen Industriefirmen stark nach Nachwuchs, hier gibt es viele offene Stellen – aber wenige Bewerber. Auch das „lebensmittelverarbeitende Gewerbe“, also Bäcker und Fleischer ist weiterhin vom Fachkräftemangel betroffen.

Auch im Vergleich zwischen Berufen in Industrie und Handel und Handwerksberufen zeigen sich Unterschiede. Im Handwerk gab es im Juli 2021 nur 3,2 Prozent weniger Ausbildungsverträge als 2019 – in Industrie und Handel waren es 15,8 Prozent weniger.