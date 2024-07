Tausende Lehrstellen zum Ausbildungsstart unbesetzt Handwerk sucht händeringend noch mehr Auszubildende

Das Bild auf dem Ausbildungsmarkt im Handwerk sei gespalten: „Es gibt Berufe, in denen die Ausbildungszahlen erfreulich und kontinuierlich steigen, besonders bei den Klimaberufen wie Elektrotechniker, Anlagenbauer Sanitär-Heizung-Klima, Zimmerer und Dachdecker. Auch die Bestatter verzeichnen einen Zuwachs an Ausbildungsverträgen“, sagte Dittrich. „Schwieriger ist es hingegen bei körpernahen Dienstleistern wie Friseuren oder Kosmetikern sowie bei Maßschneidern und Goldschmieden. In den Nahrungsmittel-Gewerken wie Bäckereien und Fleischereien sowie den Gesundheitsgewerken ist es ebenfalls schwierig, die Ausbildungsplätze zu besetzen“, sagte Dittrich. „Besonders hoch ist aktuell der Bedarf in den Klimahandwerken sowie den Lebensmittel- und Gesundheitshandwerken“, so der ZDH-Chef,