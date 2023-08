Noch 33.000 offene Stellen Mehr Ausbildungsplätze als Bewerber in NRW

Auf lange Sicht ist es aber notwendig, mehr potenziellen Azubis eine Lehre schmackhaft zu machen. Wie könnte das aussehen? Bernd Fitzenberger, Direktor des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB), hat mehrere Ideen: Er plädiert dafür, die Berufsvorbereitung an Schulen zu intensivieren, während der Schullaufbahn häufiger Praktika anzubieten und vor allem besser zu betreuen. „Wir müssen je nach Schulform schauen, was das Beste ist. Auf dem Gymnasium wäre es sinnvoll, noch einmal ein längeres Praktikum anzubieten, sobald das Abitur näher rückt“, sagte er unserer Redaktion. Ein zweiwöchiges Praktikum in der zehnten Klasse reiche nicht aus. Viele Jugendliche seien auch unsicher, was ihnen wirklich liege; sie machten nach dem Schulabschluss erst einmal gar nichts. In diesen Fällen müssten sie die Schulen und Berufsberater laut Fitzenberger darin bestärken, einfach mal etwas auszuprobieren und dann zu schauen, wie es ihnen gefällt. Es sei keine Schande, eine Ausbildung abzubrechen, wenn es eben nicht passe: „Es kommt auch häufig vor, dass die Berufswünsche der jungen Menschen nicht mit dem Angebot auf dem Ausbildungsmarkt übereinstimmen. Dann ist die Wunsch-Lehre vielleicht nicht mehr verfügbar, weil ausgerechnet sie so beliebt ist“, sagt Fitzenberger. Er rät dazu, den potenziellen Azubis in so einem Fall alternative Berufe vorzuschlagen – mit ähnlichen Voraussetzungen und Arbeitsinhalten. Schließlich seien ihnen viele Jobs wahrscheinlich gar nicht bekannt, obwohl sie gut zu ihnen passen würden. Und zu guter Letzt helfe es auch, wenn sich die Betriebe in einigen Punkten anpassten, attraktivere Angebote für Auszubildende schafften wie eine Vier-Tage-Woche oder Fortbildungen. Ganz nach dem Motto: Die Unternehmen bewerben sich jetzt bei den Azubis – und nicht umgekehrt.