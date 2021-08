Während Quarantäne : Ungeimpfte haben Recht auf Entschädigung

Düsseldorf Menschen ohne Impfschutz müssen öfter in Quarantäne als vollständig Geimpfte. Muss der Arbeitgeber zahlen, wenn Ungeimpfte nicht zur Arbeit erscheinen können? Ein Arbeitsrechtler klärt auf.

Wer eine enge Kontaktperson eines Corona-Infizierten ist oder aus einem Hochinzidenzgebiet nach Deutschland einreist, muss in Quarantäne. Eigentlich. Doch Geimpfte und Genesene sind von dieser Regelung ausgenommen. Das heißt im Umkehrschluss: Sie können die Quarantänepflicht umgehen – und wieder zur Arbeit erscheinen. Doch was passiert, wenn Ungeimpfte wegen der Quarantäne nicht arbeiten können? Haben sie dann einen Anspruch auf Lohnfortzahlung? Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Bekommen Arbeitnehmer Entschädigungszahlungen, wenn sie in Quarantäne müssen? Ja. „Die Quarantäne ist eine behördliche Anordnung“, sagt der Düsseldorfer Arbeitsrechtler Tobias Brors. An sich müsse der Arbeitnehmer das Gehalt in diesem Fall nicht weiterzahlen. Im Infektionsschutzgesetz ist jedoch geregelt, dass Arbeitgeber verpflichtet sind, Entschädigungen an den Arbeitnehmer zu zahlen. Der Staat erstattet dem Arbeitgeber diese Entschädigungen – er ist es schließlich auch, der die Quarantäne anordnet.