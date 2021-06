Enormer Stellenanstieg : Arbeitsmarkt in Nordrhein-Westfalen erholt sich allmählich

Düsseldorf Mehr offene Stellen, weniger Arbeitslose: Mit dem Abflauen der Pandemie kommt Bewegung in den NRW-Arbeitsmarkt. Doch bis das Vorkrisenniveau wieder erreicht ist, wird es noch eine Weile dauern.

Zu Sommerbeginn beginnt sich der Arbeitsmarkt in Nordrhein-Westfalen allmählich von den Folgen der Corona-Pandemie zu erholen. Die Zahl der arbeitslos gemeldeten Menschen im bevölkerungsreichsten Bundesland sank im Juni den zweiten Monat in Folge stärker als es in den Jahren vor der Pandemie für diesen Zeitraum üblich war, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am Dienstag mitteilte. „Das sind gute Zeichen für eine schrittweise Erholung“, sagte der Chef der Regionaldirektion, Torsten Withake. Doch werde es Zeit brauchen, bis am Arbeitsmarkt das Vorkrisenniveau wieder erreicht sei.