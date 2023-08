Zahlen für August Arbeitslosigkeit steigt wegen schwacher Konjunktur und Sommerpause

Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im August auf 2,696 Millionen gestiegen. Das waren 79 000 mehr als im Juli und 148 000 mehr als vor einem Jahr. „Die Sommerpause und die schwache Konjunktur hinterlassen ihre Spuren auf dem Arbeitsmarkt“, sagte die Chefin der Bundesagentur für Arbeit (BA), Andrea Nahles, am Donnerstag in Nürnberg. „Dennoch befindet er sich weiterhin in einer soliden Grundverfassung.“