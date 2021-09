Was sich für Arbeitnehmer ändert : Krankschreibungen werden digital

Düsseldorf Der „Gelbe Schein“ soll wegfallen, Krankschreibungen erfolgen in Zukunft digital .Erste Schritte werden bereits ab Oktober umgesetzt – eigentlich waren sie schon vorher geplant.

Und auch zum 1. Oktober ändert sich nicht allzu viel. In einem ersten Schritt wird nämlich nur ein Teil der AU umgestellt: Nur die Scheine, die an die Krankenkasse geschickt werden, fallen in gedruckter Form weg – und werden zukünftig elektronisch weitergeleitet. „Für Patienten ändert sich erst einmal wenig,“ sagt ein Sprecher der Techniker Krankenkasse in Nordrhein-Westfalen. Arbeitnehmer müssten weiterhin ihren Schein beim Arbeitgeber abgeben, wenn sie sich krankmelden. Die einzige Änderung: Sie müssen keinen zweiten Schein an die Krankenkasse schicken. Erst in einem zweiten Schritt wird die Krankmeldung beim Arbeigeber digitalisiert, die Umstellung soll hier ab dem 1. Juli erfolgen. Ab dann werden Krankenkassen die eAU automatisch an den Arbeitgeber weiterleiten.