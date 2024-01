Trends im Jahr 2024 Das bestimmt die Arbeitswelt im neuen Jahr

Für Bewerber entscheidend: „Der Lebenslauf wird immer wichtiger“, sagt Annina Hering von der Job-Plattform Indeed. Er sollte auf den Punkt formuliert und so formatiert sein, wie in der Stellenbeschreibung gewünscht. Dabei ist es durchaus sinnvoll, selbst KI zu nutzen, um Bewerbungsunterlagen zu erstellen.