„Die Infrastruktur gibt oftmals noch nicht das her, was wir brauchen“ Stromnetz für Aral-Tankstellen zu schwach

Aral ist mit rund 2400 Standorten die größte Tankstellenkette in Deutschland. Derzeit gibt es nach Angaben des Bochumer Unternehmens rund 2300 Ladepunkte an rund 300 Aral-Stationen. Bis zum Jahr 2030 strebt das Unternehmen 20.000 Ladepunkte an. Aral setzt dabei ausschließlich auf das so genannte „ultraschnelle Laden“. „Dafür benötigen wir Transformatoren und einen belastbaren Zugang zum Stromnetz. Hier hakt es häufig“, erklärte Bothe der WAZ. „Was die Transformatoren angeht, vergeht von der Beantragung bis zur Baugenehmigung oft mehr als ein Jahr.“