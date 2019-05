Generationswechsel beim Versicherungskonzern : Arag-Chef hört nach 20 Jahren auf

Düsseldorf Paul-Otto Faßbender zieht sich im Juli des kommenden Jahres aus der operativen Führung des Düsseldorfer Versicherungskonzerns zurück. Vorstandsmitglied Renko Dirksen wird Vorstandssprecher.

Die Antwort auf die Frage, wann Paul-Otto Faßbender die Verantwortung für das Geschäft des Düsseldorfer Versicherungskonzerns Arag in andere Hände legen würde, war über Jahre hinweg ein gut gehütetes Geheimnis. Potenzielle Kronprinzen, so wurde in der Branche schon mal gespottet, könnten sich fühlen wie Prinz Charles in Großbritannien. Jetzt, wenige Tage nach seinem 73. Geburtstag, hat Faßbender die Katze aus dem Sack gelassen. Im Juli 2020 zieht sich der Vorstandsvorsitzende, der zu großen Teilen auch Eigentümer des Konzerns ist, aus dem operativen Geschäft zurück. Nach 20 Jahren an der Spitze.