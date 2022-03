Hohe Spritpreise : Welche Spar-Tipps beim Tanken helfen – und welche nicht

Tanken ist in den vergangenen Wochen sehr viel teurer geworden. Foto: dpa/Jens Büttner

Düsseldorf Lohnt sich eine Fahrt in die Niederlande oder nach Belgien? Ist ein Umstieg von Super E5 auf E10 empfehlenswert? Und welchen Einfluss hat die Fahrweise selbst auf den Verbrauch? Wir geben eine Übersicht.

Preissprünge wie aktuell gab es laut ADAC beim Sprit noch nie in Deutschland. Putins Angriffskrieg in der Ukraine treibt die Preise für Benzin und Diesel auf immer neue Rekordhöhen. Nach Angaben des Automobil-Clubs hat sich Super E10 seit dem 24. Februar um rund 25 Prozent verteuert, Diesel legte sogar um gut 38 Prozent zu. Liter-Preise von 2,20 für Benzin und 2,30 Euro für Diesel sind in diesen Tagen keine Seltenheit. Wer das Auto stehen lässt und stattdessen etwa das Fahrrad oder den ÖPNV nimmt, spart in den meisten Fällen also nicht nur CO₂-Emissionen, sondern auch Geld. Besonders für kurze Strecken in der Stadt lohnt sich das Rad, weil ein Auto bei kaltem Motor am meisten Sprit verbraucht und man bei Strecken bis zu fünf Kilometern oft schneller am Ziel ist als mit dem Auto. Auch Fahrgemeinschaften können sinnvoll sein. Komplett auf das Auto verzichten – das geht jedoch aktuell noch nicht immer und für jeden. Wie können Verbraucher trotz hoher Preise beim Tanken so viel Geld wie möglich sparen? Welche Tipps helfen und welche nicht.

Vergleichen Der ADAC rät dazu, beim Tanken unbedingt die Preisunterschiede im Tagesverlauf zu beachten. Am teuersten sei der Kraftstoff in der Regel zwischen 6 und 8 Uhr und am günstigsten zwischen 18 und 19 Uhr sowie zwischen 20 und 22 Uhr. Gerade wenn die Preise an den Tanksäulen so hoch sind wie aktuell, kann es für Autofahrende außerdem sinnvoll sein, eine Vergleichsapp zu nutzen. Auf Apps wie Clever Tanken oder ADAC Spritpreise sowie auf den dazugehörigen Internetseiten können sie auf diese Weise kostenfrei die aktuellen Preise von Tankstellen in der Nähe vergleichen. Alle Tankstellen müssen Preisänderungen an die 2013 gegründete Markttransparentstelle des Bundeskartellamtes geben, die die Daten zur Verfügung stellt. Autofahrende können so in Echtzeit sehen, wo die Preise in der Nähe oder entlang der Route am günstigsten sind. Auf das Tanken auf Autobahnen sollten Verbraucher (wenn möglich) verzichten. Laut ADAC sind die Preise dort grundsätzlich viel höher.

Info Zum Spritsparen auch Reifendruck kontrollieren Mehrverbrauch Der ADAC empfiehlt, regelmäßig nach dem Luftdruck zu schauen, weil zu wenig Luft in den Reifen den Spritverbrauch erhöhe. Schon ein 0,3 bar verminderter Luftdruck steigere den Rollwiderstand und führe damit zu einem unnötigen Mehrverbrauch. 0,5 bar zu wenig bedeuten laut ADAC etwa 5 Prozent mehr Verbrauch. Empfehlung Für den richtigen Reifendruck rät der Automobil-Club: Herstellerangabe plus 0,2 bar. Damit könnten auch Temperaturunterschiede ausgeglichen werden.

Alternativen Der Automobil-Club empfiehlt, Super E10 zu tanken. Nahezu alle Benziner ab November 2010 könnten den Kraftstoff ohne Probleme vertragen; Sorgen um den Motor seien unbegründet. Autofahrende seien durch einen Umstieg von E5 laut ADAC in der Lage, circa sechs Cent pro Liter und bis zu vier Euro pro Tankfüllung zu sparen. Fahrzeuge, die E10-tauglich sind (Hinweise dazu gibt es in der Bedienungsanleitung oder auf den Internetseiten der Hersteller), könnten auch abwechselnd oder als Mischung von E10- und E5-Kraftstoff betankt werden. Von Alternativen wie Pflanzenöl statt Diesel rät der ADAC dringend ab. Moderne Dieselfahrzeuge seien nicht für das zähflüssigere Öl ausgelegt. Die Folge: Startschwierigkeiten und eine negative Auswirkung auf Leistung und Lebensdauer des Motors.

Tanktourismus Für einige Autofahrende stellt sich bei den aktuellen Preisen auch die Frage, ob sich eventuell eine Fahrt über die Grenze lohnen könnte. Viele Niederländer fahren in der Regel nach Deutschland, um günstiger an Kraftstoffe zu kommen. Doch der Krieg in der Ukraine hat die Verhältnisse durcheinandergebracht: Bereits jetzt sind die Diesel-Preise im Nachbarland vielerorts günstiger. Laut dem aktuellem „Öl-Bulletin“ der Europäischen Kommission kostete der Liter dort am 14. März im Durchschnitt 2,220 Euro. Für Benzin gelten die günstigeren Preise noch nicht: Autofahrende mussten laut Bulletin im Schnitt 2,336 Euro pro Liter zahlen – also noch mehr als in Deutschland. Ab April könnte sich der Trend zum umgekehrten Tanktourismus jedoch noch einmal verstärken. Die niederländische Regierung hat angekündigt, die Steuern auf Benzin (um 17,3 Cent je Liter) und Diesel (11,1 Cent je Liter) zunächst befristet bis zum Ende des Jahres zu reduzieren. In Belgien mussten Tankende am 14. März im Durchschnitt mit 2,142 Euro für den Liter Diesel und 1,950 Euro für den Liter Benzin rechnen.

Wem eine Tankfüllung nicht ausreicht, darf aus beiden Nachbarländern höchstens zehn Liter in einem Reservekanister über die Grenze transportieren. Ob sich die Fahrt wirklich rechnet, ist jedoch von mehreren Faktoren abhängig – etwa von der Entfernung zur Tankstelle, dem Verbrauch des Autos, dem Preisunterschied im In- und Ausland und der Menge an Sprit, die gekauft werden soll. Auch den Verschleiß und die Folgen für das Klima sollten Verbraucher bedenken.

Fahrweise Nicht nur Tankstelle und Kraftstoff haben Auswirkungen auf den Geldbeutel. „Wer die eigene Fahrweise optimiert, konstant beschleunigt, früh die Gänge hochschaltet und im hohen Gang bei niedriger Drehzahl gleichmäßig fährt, kann bis zu 20 Prozent Sprit einsparen“, teilt der ADAC mit. Wer über keine Start-Stopp-Automatik verfügt, sollte auch bei kurzen Ampelphasen den Motor ausschalten. Eingeschaltete elektrische Geräte sollten auf das notwendige Maß begrenzt werden. Auch auf Dachboxen, Fahrradträger oder Getränkekisten im Kofferraum sollten Verbraucher möglichst verzichten: 100 Kilo Zusatzlast ergeben laut ADAC bis zu 0,3 Liter Mehrverbrauch.

