Apple Keynote 2024 Das neue iPhone wird zur KI-Maschine – Airpods mit besonderer Funktion

Am überraschendsten ist sicher, dass der Mini-Kopfhörer Airpod Pro 2, der in Deutschland 279 Euro kostet, nun auch als Hörgerät vermarktet werden soll, was Kunden im Vergleich zu bisherigen Hörgeräten viele hundert Euro ersparen könnte. Apple erklärte, die US-Gesundheitsbehörde FDA und andere Behörden würden die Hörgerätfunktion bereits überprüfen, das Gerät soll dann rezeptfrei Personen mit „leicht bis mäßig einge­schränktem Hörvermögen“ helfen und in rund 100 Ländern inklusive Deutschland zugelassen werden.