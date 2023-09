Frankreich stoppt Verkauf Belgien prüft Apples iPhone 12 auf Gesundheitsrisiken

Belgien will die Strahlenwerte des iPhone 12 von Apple genauer unter die Lupe nehmen. „Es ist meine Pflicht, für die Sicherheit aller Bürger zu sorgen“, sagte Belgiens Staatssekretär für Digitalisierung, Mathieu Michel, am Donnerstag. Bereits am Vorabend habe sich Michel an die belgische Regulierungsbehörde BIPT gewandt, um eine Analyse der potenziellen Gefahren des Modells anzufordern. Zudem habe er darum gebeten, zu einem späteren Zeitpunkt alle Smartphones des US-Technologiekonzerns sowie die Geräte anderer Hersteller zu überprüfen.