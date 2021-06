Das Handy als Lebensretter : iPhones sollen Senioren vor Stürzen schützen

Cupertino/Düsseldorf Mit dem neuen Betriebssystem von Apple sollen Bewegungen von Menschen analysiert werden, um Unfälle zu verhindern. Ein Unternehmensberater will dies für seinen Vater nutzen. Apple setzt gleichzeitig auf Videochats und mehr Datenschutz.

Auf Nachfrage erklärt der Konzern, dass der Austausch von Gesundheitsdaten auch in Deutschland möglich sein werde: „Die Daten werden bei der Übertragung und auf den Geräten der Anwender verschlüsselt“, so ein Sprecher. „Das ist schon ein interessantes Projekt“, sagt Holger Neinhaus, Vorstand der Düsseldorfer Unternehmensberatung SMP AG: „Mit diesen Neuerungen ist für mich völlig klar, dass mein Vater spätestens zum Geburtstag eine iWatch bekommt.“



Privatsphäre Mit einer Vielzahl von Maßnahmen baut Apple den Datenschutz weiter aus. „Damit wollen sie sich stärker von Facebook abgrenzen und greifen einen gesellschaftlichen Trend auf“, erklärt Neinhaus. Konkret soll der Apple-Browser Safari seine eigene technische Adresse im Internet verschleiern können. Die Spracherkennung von Siri kann komplett auf dem Endgerät statt auf Apple-Servern laufen, um Zeit zu sparen und die Anonymität des Nutzers zu erhöhen. Bei der neuen Funktion „Hide my Mail“ können Kunden des Speicherdienstes iCloud zufällige Mail-Adressen erstellen lassen, die sie nur kurzfristig nutzen, um sich unerkannt für einen Service anzumelden. Allerdings schaltet Apple diese Funktion anscheinend in einer Reihe von autoritären Staaten wie China oder Belarus nicht frei, weil die dortigen Diktaturen sonst wohl Apple-Geräte nicht zulassen würden.



Kommunikation Den Video-Chat-Dienst Facetime baut Apple nach dem Boom von Konferenzprogrammen wie Zoom oder Microsoft Teams massiv aus. Das ist ebenfalls als Angriff auf Facebook zu sehen. Denn ganz im Stil der neuen Echtzeit-Generation erlaubt Facetime künftig, Filme oder andere Bildschirminhalte mit Freunden oder Verwandten gemeinsam zu sehen, obwohl jeder sich zu Hause aufhält. So könnten etwa Paare den gemeinsamen Urlaub planen, obwohl sie an verschiedenen Orten sind.