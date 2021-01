Bekämpfung des Coronavirus : Apothekerverband Nordrhein warnt vor Abweichung bei Verabreichung der zweiten Impfdosis

Ein Mitarbeiterin einer Klinik in Bayern bereitet den Covid-19 Impfstoff von Biontech/Pfizer für eine Impfung vor. Foto: dpa/Sven Hoppe

Düsseldorf In Großbritannien soll die zweite Dosis der Vakzine später verabreicht werden, um zunächst mehr Menschen impfen zu können. Auch in Deutschland gibt es Fürsprecher. Doch das Vorgehen könnte problematische Folgen haben.

In Großbritannien hatte der für die Zulassung der Impfstoffe zuständige Ausschuss empfohlen, bei den beiden Impfstoffen der Hersteller Biontech und Pfizer bzw. Astrazeneca und der Universität Oxford vorerst möglichst vielen Menschen nur die erste Impfdosis zu verabreichen. Die zweite Dosis solle innerhalb von zwölf statt der ursprünglich vorgesehenen etwa zwei bis vier Wochen gespritzt werden. So könnten mehr Menschen in kürzerer Zeit geimpft werden. Dafür fällt die Wirksamkeit bei der Verabreichung von nur einer Dosis allerdings auch geringer aus.