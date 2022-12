Apotheker warnen vor Feiertagen „Können nicht allen helfen“

Wer an den Weihnachtsfeiertagen Medikamente kaufen möchte, könnte leer ausgehen. Die Apothekerkammer Nordrhein geht davon aus, dass Antibiotika, Fiebersäfte für Kinder und Zäpfchen dann noch knapper sind als ohnehin schon und warnt vor akuten Versorgungsengpässen. Die Nachfrage werde für die Pharmazeuten im Notdienst kaum zu stemmen sein. Von rund 2050 Apotheken in Nordrhein haben an den Feiertagen 293 geöffnet – 97 an Heiligabend, 98 am jeweils ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag.