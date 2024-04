Trotz Rekordergebnis Apobank baut 295 Arbeitsplätze ab

Düsseldorf · 2023 war erfolgreich für die Düsseldorfer Bank. Dennoch sei absehbar, dass sich das Rekordergebnis in diesem Jahr nicht wiederholen lasse, so Finanzvorstand Christian Wiermann. Apobank-Chef Matthias Schellenberg will das Haus nun für künftige Herausforderungen rüsten.

11.04.2024 , 12:38 Uhr

2023 war ein erfolgreiches Jahr für die Apobank – 2024 werde das operative Ergebnis laut Finanzvorstand Wiermann aber zurückgehen. Foto: dpa/Monika Skolimowska