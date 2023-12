Krankenversicherung wird teurer AOK Rheinland erhöht die Zusatzbeiträge

Die Erhebung ging mit einer Forderung an die Bundesregierung einher: Die Verwaltungsratsvorsitzenden der AOK mahnen eine „nachhaltige Konsolidierung der Finanzlage“ an, da für 2024 ein Defizit in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) erwartet wird. Allein das Ausbleiben der von der Ampelregierung angekündigten höheren Beitragszahlungen für Bürgergeld-Beziehende sorge dafür, dass der GKV 10 Milliarden Euro im Jahr fehlten, hieß es in einer Mitteilung.