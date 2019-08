Interview mit AOK-Chef Litsch : „Die Preise steigen, aber die Leistungen für die Versicherten verbessern sich bisher nicht.“

Martin Litsch, Vorstandsvorsitzender des AOK Bundesverbandes. Foto: imago images/imago images/Janine Schmitz

Berlin Der AOK-Chef sieht die Kassen an einem Wendepunkt. Er fordert den Gesundheitsminister auf, bei zusätzlichen Ausgaben auf die Bremse zu treten.

Noch wissen wir nicht, ob die Konjunktur nur eine Delle hat oder eine Rezession kommt. Wie gut sind die Krankenkassen vorbereitet?

Litsch Wegen der langen Phase wirtschaftlicher Stabilität, gestiegener Löhne und einer hohen Beschäftigung sind die gesetzlichen Krankenkassen trotz der ebenfalls stark gestiegenen Ausgaben aktuell noch in einer guten finanziellen Lage. Unsere Rücklagen sind gefüllt. Das Problem aber ist, dass die laufende Gesetzgebung weitere kräftige Ausgabenschübe verursacht, während unsere Einnahmen nicht mehr im gleichen Umfang steigen. Die Dynamik ist erheblich. Allein das Personalstärkungsgesetz für die Pflege kostet die Gesetzliche Krankenversicherung in diesem Jahr 640 Millionen Euro extra.

info Seit 30 Jahren bei der AOK Bundesverband Martin Litsch (62) ist seit 2016 Chef des Bundesverbandes der Allgemeinen Ortskrankenkassen (AOK). Seine Karriere hatte er 1989 im Wissenschaftlichen Institut der AOK begonnen. Nordwest Nach 13 Jahren im Bundesverband war Litsch 2002 zur AOK Westfalen-Lippe nach Dortmund gewechselt. Unter seiner Führung fusionierte sie 2010 mit der AOK Schleswig-Holstein zur AOK Nordwest.

Ab wann müssen wir mit neuen Beitragssteigerungen rechnen?

Litsch Das kann ich heute nicht mit Gewissheit sagen. Allerdings stehen wir an einem Wendepunkt. Steigen die Ausgaben schneller als die Einnahmen, geht das an die Rücklagen und danach an die Beitragssätze. Die aktuellen Bilanzzahlen zeigen, dass die üppigen Zeiten vorbei sind. Ich kann nur vor weiteren kostenintensiven Gesetzen warnen. Angesichts der konjunkturellen Lage wird es immer schwieriger, den weiteren Anstieg der Kosten auszugleichen.

Muss Herr Spahn jetzt auf die Bremse treten?

Litsch Zwingend. Die zusätzlichen Kosten für die Krankenkassen belaufen sich von 2019 bis 2022 auf rund 29 Milliarden Euro. Die höchsten Summen entfallen auf die Kosten für zusätzliches Pflegepersonal und für die Terminservice-Stellen. Eine solche Summe wäre nur zu rechtfertigen, wenn damit auch echte strukturelle Veränderungen geschaffen würden, die das Gesundheitsangebot für die Versicherten verbessern.

Und das ist nicht der Fall?

Litsch Die Preise steigen, aber die Leistungen für die Versicherten verbessern sich bisher nicht. Beispiele: Bei den Terminservice-Stellen, die zwischen 2019 und 2022 mehrere Milliarden Euro an zusätzlichen Beitragsmitteln kosten, kann ich bisher keinen echten Nutzen für die Versicherten erkennen. Sie erzeugen vor allem viel Bürokratie. In der Hoffnung, dass die Ärzte ihren Widerstand gegen die Regelungen aufgeben, erhalten sie zusätzliche Honorare in Höhe von jährlich 600 Millionen Euro als Beruhigungspille. Das ist aus meiner Sicht keine nachhaltige Politik. Den gleichen Mechanismus sieht man bei den Apothekern. Auch sie erhalten zusätzliche Vergütungen, damit sie den Versandhandel tolerieren.

Ist das Programm für die 13.000 neuen Stellen in der Altenpflege sinnvoll investiertes Geld?

Litsch Es ist absolut unstrittig, dass wir für das Pflegepersonal etwas tun müssen. Das Problem bei den 13.000 Stellen aus dem Sofortprogramm ist ihre Besetzung. Die Rekrutierung von Pflegepersonal ist schwierig, der Markt ist leergefegt. Und wir Kassen können beantragte Stellen auch nur genehmigen, wenn tatsächlich zusätzliche Stellen geschaffen werden, durch die das Pflegepersonal dann auch entlastet wird.

In Zeiten konjunktureller Eintrübungen hört man immer das Schlagwort, dass im Gesundheitssystem Effizienzen gehoben werden müssten. Welche gibt es?

Litsch Vor allem sollten Möglichkeiten zur effizienten Versorgungsgestaltung nicht eingeschränkt werden. Es war ein Fehler, den Krankenkassen die Möglichkeit zu entziehen, in vielen kostenintensiven Bereichen Ausschreibungen zu machen. Wir dürfen keine Impfstoffe mehr, keine Krebsmittel und auch keine Hilfsmittel mehr ausschreiben. Es ist absurd, das in einem wettbewerblichen System, das auf Qualität und Wirtschaftlichkeit ausgerichtet ist, zu verbieten.

Das Verbot war eine Reaktion auf Lieferengpässe und Qualitätsprobleme...

Litsch Dennoch war das Verbot falsch. Wir haben bei den Hilfsmitteln unsere Produktkataloge längst mit neuen Qualitätskriterien versehen. Jetzt können wir aber nur noch Rahmenverträge mit den Leistungserbringern machen. Das ist viel teurer. Anstatt die Defizite der Ausschreibungen zu beseitigen und klare Qualitätsvorgaben zu schaffen, sind die Ausschreibungen gänzlich verboten worden. Mit einem Verbot der Ausschreibungen löst man weder ein Qualitäts- noch ein Kostenproblem. Aber man schafft ein wirtschaftliches Problem. Das werden wir in Zukunft bezahlen müssen.

Gesundheitsminister Spahn greift ja in Bereiche ein, die die Akteure im Gesundheitswesen, also Ärzteschaft, Kliniken und Kassen, bisher selbst regeln konnten. Ist das für Sie akzeptabel?

Litsch Was ich bei Herrn Spahn sehr positiv finde ist, dass er jedes relevante Thema anpackt. Damit ist aber noch kein Problem gelöst. An seinen Gesetzen kann ich bisher noch keine nachhaltige Wirkung erkennen. Und die Vorstellung, dass eine Verlagerung der Verantwortung von der Selbstverwaltung hin zum Ministerium etwas besser macht, ist falsch. Insbesondere, wenn es darum geht, welche medizinischen Leistungen Krankenkassen zahlen, müssen wir uns auf neutrale Instanzen und wissenschaftliche Ergebnisse verlassen. Das sollte kein Minister entscheiden.

Wenn sich zum Beispiel in der Notfallversorgung Ärzteschaft, Kliniken und Kassen besser verständigen würden, müsste der Gesetzgeber ja nicht eingreifen.

Litsch Wenn die Interessen so gegensätzlich sind, dass es keine Verständigung geben kann, dann muss der Gesetzgeber das klären, damit man danach mit klaren Spielregeln wieder konstruktiv miteinander vorankommt.

Was muss gesetzlich geklärt werden, damit die Notfallversorgung besser organisiert werden kann?

Litsch Die Kassen fordern, dass die Frage, wo ein Notfall versorgt wird, nicht mehr davon abhängt, ob der Mensch zufällig in ein Krankenhaus oder in eine Praxis-Ambulanz gegangen ist. Vielmehr brauchen wir zentrale Anlaufstellen, sogenannte integrierte Notfallzentren, die entscheiden, ob, wann und wie ein Patient behandelt werden muss. Diese sektorunabhängigen Notfallzentren entscheiden dann auch, ob eine Weiterbehandlung in einem Krankenhaus oder ambulant erfolgen soll. Diese Entscheidung muss organisatorisch und finanziell unabhängig von Budgetinteressen der Krankenhäuser und niedergelassenen Ärzten erfolgen. Nur so werden Fehlanreize vermieden und ausschließlich medizinische Überlegungen über die Behandlung eines Patienten entscheiden.

Wer soll die Notfallzentren organisieren?