Staatsanwältin Brorhilker Die Ex-cum-ex-Ermittlerin

Brorhilker gilt als eine Frau, die in ihrer bisherigen Funktion schnell dachte, präzise formulierte, stets differenzierte, im Gespräch sehr offen wirkte. Und die wegen ihrer Ermittlungserfolge hohes Ansehen genießt. Die Generalstaatsanwaltschaft in Köln hat erklärt, die Oberstaatsanwältin habe sich „in herausragender Weise für die Justiz des Landes Nordrhein-Westfalen verdient gemacht“. Das ist zum einen der Lorbeerkranz, den man in solchen Fällen häufig dem scheidenden Menschen flicht, zum anderen aber auch unzweifelhaft richtig. Brorhilker, verheiratet und Musikliebhaberin, hat in Bochum Jura studiert, ihr zweites Staatsexamen in Dortmund abgelegt, seit 2002 für die Staatsanwaltschaft Köln gearbeitet, seit 2009 in der Schwerpunktabteilung zur Bekämpfung von Steuerhinterziehung, seit 2013 als Cum-ex-Ermittlerin.