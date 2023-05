EY-Firmenumfrage Angst vor Hackerangriffen bei den Firmen so groß wie nie

Gleichzeitig steigt insgesamt das Bewusstsein für das Problem Cyberkriminalität in den Unternehmen. „Nie schätzten mit dem Thema betraute Führungskräfte in Deutschland das Risiko digitaler Angriffe auf ihr eigenes Unternehmen so hoch ein wie aktuell“, erklärt EY. Etwa 68 Prozent der Befragten hätten das Risiko, von Hackern attackiert zu werden, als hoch oder sehr hoch eingeschätzt. Das sind immerhin fünf Prozentpunkte mehr als bei der bislang letzten Studie aus dem Jahr 2021. Und alle gehen davon aus, dass sich das Problem verschärfen wird. Besonders gefürchtet werden Angriffe im Rahmen von organisierter Kriminalität, Hacker, die mit Ransomware die Unternehmen attackieren und ausländische Geheimdienste – obwohl die in den meisten Fällen wohl das kleinste Problem sind.