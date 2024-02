Neue Probleme in den USA Angst vor der nächsten Immobilienkrise

Genährt werden solche Befürchtungen durch die Zahlen, die der VDP am Montag veröffentlicht hat. Danach sind die Preise für Gewerbeimmobilien in Deutschland im letzten Quartal 2023 um etwa zwölf Prozent gefallen, doppelt so stark wie jene für Wohnimmobilien. VDP-Hauptgeschäftsführer Tolckmitt sieht die Wende zum Besseren erst gegen Ende des Jahres. „Hinter der Immobilienbranche liegt ein schwieriges Jahr 2023. Dies zeigt die Preisentwicklung: Auch im vierten Quartal war bei den Preisen noch keine Belebung festzustellen“, so Tolckmitt. Eine Trendwende sei noch nicht in Sicht: „Auch 2024 wird vorerst schwierig bleiben.“ Auch nach Einschätzung amerikanischer Analysten sind viele Werte in den Bilanzen noch nicht ausreichend abgeschrieben worden.