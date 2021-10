Check der Maßnahmen gegen explodierende Energiepreise : Was die Energie-Hilfen taugen

Windstrom gab es im September wenig. Auch das trieb den Preis. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Düsseldorf Die hohen Energiepreise spalten die EU: Es heißt wieder Nord gegen Süd wie in der Euro-Krise. Die einen wollen mit Höchstpreisen den Markt aushebeln, die anderen nur den Bedürftigen helfen. Und Frankreich will die Rückkehr zur Atomkraft.

D Verbraucher merken es an den Zapfsäulen, bei der Stromrechnung und beim Gas: Energie wird richtig teuer. Der Großhandelspreis für Gas ist binnen eines Jahres um über 400 Prozent gestiegen, langsam kommt das auch bei Verbrauchern an. Das bereitet allen Regierungen in der Europäischen Union Sorgen. Die Energieminister der EU konnten sich bei ihrem Treffen am Dienstag gleichwohl nicht auf einheitliche Maßnahmen einigen. Stattdessen prallen alten Fronten, wie man sie aus der Euro-Krise kennt, aufeinander: Süd gegen Nord. Länder wie Spanien, Italien und Frankreich fordern massive staatliche Eingriffe, um die Energiepreise zu drosseln. Länder wie Deutschland und die Niederlande warnen dagegen davor, den Markt außer Kraft zu setzen und peilen temporäre Hilfen an. Die Maßnahmen im Check.

Höchstpreise Frankreich will die Gaspreise bis April einfrieren und auch den Strompreis deckeln, dieser soll bis 2022 nur um vier Prozent steigen. Präsident Emmanuel Macron hat offenbar Sorge, dass sonst Gelbwesten-Demonstrationen zunehmen und die Präsidentschaftswahl erschweren. Ökonomen halten nichts von solchen Höchstpreisen. Auf Dauer hebeln sie den Wettbewerb aus, verhindern Investitionen und verschärfen das Problem: Versorger, die den Höchstpreis nicht halten können, scheiden aus dem Markt aus. Der Wettbewerb wird geringer, die Preise steigen, sobald sie können. Im Nicht-EU-Land Großbritannien sind Pleiten von Versorgern bereits ein großes Problem.

Gemeinsame Gaseinkäufe Spanien, Italien und Griechenland fordern, dass die EU-Staaten gemeinsam das benötigte Gas einkaufen. So sollen Nachfrager gegenüber den großen Anbietern-Staaten wie Russland mehr Macht bekommen. Dahinter steht auch tiefes Misstrauen gegenüber Moskau. Die deutsche Regierung ist zurückhaltend. Sie sieht die Ursache für die steigenden Preise vor allem in der gleichzeitig anziehenden Konjunktur in vielen Ländern und hält den Preisschub für vorübergehend. Sie weist auch daraufhin, dass Russland seine Lieferverpflichtungen bislang stets eingehalten habe.

Rückkehr zur Atomkraft Frankreich wünscht sich eine Renaissance der Atomkraft, auch in Deutschland. Das Argument dahinter: Der Anstieg der Preise für CO 2 -Verschmutzungszertifikate, der von der Politik aus Klimaschutzgründen gewollt ist, treibt die Energiepreise. Da die Atomkraft aber insoweit klimafreundlich ist, als dass sie kaum mit CO 2 -Emissionen verbunden ist, kann man sich mit ihr dem Preisdruck entziehen. Tatsächlich diskutiert die EU bereits, ob sie neue Atomkraftwerke (wie auch neue Gaskraftwerke) als „nachhaltige Investitionen” einstuft, die von den Staaten gefördert werden dürfen. Grünen-Politiker Sven Giegold ist alarmiert: „Damit würde Atomenergie grün angestrichen, Geldschleusen für diese Energiequellen würden geöffnet.“ Atomkraft sei weder grün noch sinnvoll. Vor allem ist das Endlager-Problem weder technisch noch ökonomisch gelöst. RWE oder Eon wollen auch nichts von einer Rückkehr zur Kernkraft wissen.

Gezielte Hilfen Die Bundesregierung will die Marktmechanismen nicht antasten. Freie Preisbildung sei die Grundlage, „um unsere Versorgungssicherheit zu gewährleisten und Energie bezahlbar zu halten“, sagt Energie-Staatssekretär Andreas Feicht. Die Regierung will stattdessen bedürftigen Haushalten gezielt helfen. So hat Kanzlerin Angela Merkel (CDU) bereits eine Erhöhung des Wohngelds ins Gespräch gebracht. Das RWI – Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung und das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung schlagen einen Sozialausgleich vor: Zunächst sollen mit den Einnahmen aus der CO 2 -Bepreisung die Abgaben auf Strom verringert werden. Zusätzliche Einnahmen sollen dann durch eine Pro-Kopf-Erstattung an die Bevölkerung zurückfließen. Die Institute warnen aber eindringlich davor, den CO 2 -Preis selbst anzutasten. Dieser ist als Signal wichtig, um zu klimafreundlicher Mobilität oder Bauweise anzureizen. Die Gewerkschaft IG BCE fordert eine Winterhilfe in Form eines monatlichen Festbetrags für Millionen Haushalte.