Wegen Corona-Stornierungen : An Gerichten stauen sich 45.000 Reiseverfahren

Berlin Infolge der Corona-Pandemie stornierten viele Reiseveranstalter und Fluglinien ihre Angebote, Kunden blieben teils auf den Kosten sitzen. Bis heute zieht das viele Klagen nach sich. An den für die Flughäfen zuständigen Amtsgerichten haben sich zehntausende Verfahren angesammelt. Köln und Düsseldorf liegen an der Spitze.

Zivilgerichte haben derzeit viel mit dem Abarbeiten der Corona-Krise zu tun. 45.000 Verfahren liegen bei zehn deutschen Amtsgerichten, in deren Zuständigkeit die großen Flughäfen des Landes fallen. Das geht aus Zahlen des Deutschen Richterbundes hervor, die unserer Redaktion vorliegen. Demnach sind die Richter in Köln und Düsseldorf besonders belastet. 9500 Fälle liegen in der Domstadt zur Bearbeitung, in Düsseldorf sind es den Angaben zufolge 9000.

Am zuständigen Amtsgericht in Frankfurt am Main liegen mehr als 7500 Fälle, das für den Flughafen Berlin-Tegel zuständige Amtsgericht Wedding kommt auf mehr als 4000 neue Reisesachen, das für den Airport München zuständige Amtsgericht Erding ebenfalls. In Hannover kamen mehr als 3000 Fälle dazu, in Nürtingen, wo man für den Flughafen Stuttgart zuständig ist, waren es 2500 Fälle, in Hamburg rund 2500 und in Königs Wusterhausen für den Flughafen Berlin-Schönefeld, rund 1750. Selbst in Nürnberg fielen rund 900 neue Reiseverfahren an.