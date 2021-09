Konzern will 12 Euro die Stunde zahlen : Amazon stellt für Weihnachtsgeschäft 10.000 Saisonkräfte ein

Das Logo des Versandhändlers Amazon ist am Logistikzentrum zu sehen. Foto: dpa/Ina Fassbender

München Der Online-Handelskonzern Amazon will für die diesjährige Weihnachtssaison in Deutschland 10.000 zusätzliche Saisonkräfte einstellen. Gesucht werden Angestellte für Logistikzentren, Sortierzentren und Verteilzentren, wie das Unternehmen am Dienstag erklärte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der Lohn betrage zwölf Euro die Stunde, je nach Region und Standort könne er auch höher liegen. Das Unternehmen beschäftigt außerdem 19.000 Festangestellte Mitarbeiter in seinen Logistikzentren.

„Wir bereiten uns das ganze Jahr über auf die Weihnachtssaison vor und freuen uns, in diesem Jahr mehr als 10.000 saisonale Kolleg:innen einzustellen“, erklärte der Amazon-Manager Norbert Brandau. Der Aufgabenbereich der zusätzlichen Saisonarbeiter sei das „Kommissionieren, Verpacken und Ausliefern von Kundenbestellungen“.

(ala/AFP)