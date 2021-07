Hohes Bußgeld : Amazon soll 746 Millionen Euro Strafe zahlen

Seattle Dem größten Online-Händler der Welt werden Verstöße gegen die Datenschutzgrundverordnung vorgeworfen. Amazon wies die Vorwürfe zurück.

Amazon ist von den Datenschutzbehörde in Luxemburg mit einer Strafe von 746 Millionen Euro belegt worden. Der weltgrößte Online-Händler gab die bereits am 16. Juli verhängte Strafe in seinem ausführlichen Quartalsbericht in der Nacht zum Freitag bekannt. Die Begründung der Behörde CNPD sei, dass Amazon gegen die Europäische Datenschutzgrundverordnung verstoßen habe.