Zukunft der Büroarbeit Amazon schafft Homeoffice ab - NRW-Konzerne halten daran fest

Ob Amazon ein besonders arbeitnehmerfreundliches Unternehmen ist, darüber kann man streiten. Der Konzern hebt zwar soeben die Löhne an, verweigert in Deutschland aber seit Jahren einen Tarifvertrag,. Und für die Belegschaft in den Büros hat Konzernchef Andy Jassy eine unangenehme Nachricht: Nach der teilweisen Abschaffung des Homeoffice nach dem Ende der Pandemie (als die Bürobelegschaft praktisch komplett zu Hause war), entfällt nun auch die Regelung, an zwei Tagen die Woche sei Homeofice pauschal erlaubt. Zum 1. Januar wird die Fünf-Tage-Woche im Büro wieder eingeführt. Es habe sich gezeigt, dass die Teams besser funktionierten, wenn es einen engeren Austausch gebe, schreibt Jassy in einer Mail: „Zusammenarbeiten, Brainstorming und Erfinden sind so einfacher und effektiver, Lernen und gegenseitiges Unterstützen ebenso.“