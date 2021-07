Onlinehandel : Amazon legt kräftig zu – und enttäuscht

Analyse Düsseldorf Das Beispiel des Online-Händlers verdeutlicht ein Dilemma beim aktuellen Börsengeschehen: Nur 27 statt wie erwartet 29 Prozent Umsatzwachstum – und schon sind Analysten in Alarmstimmung.

Natürlich spielen an dieser Stelle auch Gewinnmitnahmen von Anteilseignern eine Rolle. Wer in den vergangenen zwölf Monaten Amazon-Aktien kaufte, hat bis heute 17,5 Prozent Kursgewinn auf der Habenseite. Brutto. Schaut man auf die Drei-, Fünf- und Zehn-Jahres-Statistik, sind die Kursgewinne teils astronomisch. Will heißen: Wer schon längere Zeit dabei ist, kann auf einem solchen Niveau auch mal die eigenen Schäfchen ins Trockene bringen. Das kann aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Märkte in Zeiten der Pandemie noch einmal deutlich schwankungsanfälliger geworden sind, als sie es vor dem Ausbruch der Krise waren. Und daran tragen die von Analysten geschürten Erwartungen in nennenswertem Ausmaß bei. Am Freitag hat Amazon nicht nur wegen der aus Börsianer-Sicht enttäuschenden Umsatzzahlen verloren, sondern vor allem, weil dies zum ersten Mal seit drei Jahren der Fall war. Daraus haben Analysten der US-Investmentbank Jeffries in Alarmstimmung sofort die Einschätzung abgeleitet, dass „ die erhöhte Mobilität nach der Aufhebung der pandemiebedingten Beschränkungen einen unerwartet starken Gegenwind erzeugt hat“.