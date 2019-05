Neues Logistikzentrum : Amazon investiert 105 Millionen in Gladbach

Blick in das neue Amazon-Zentrum in Rheindahlen. Foto: Andreas Gruhn

Mönchengladbach Das neue Logistikzentrum des Online-Händlers Amazon in Mönchengladbach steht kurz vor der Fertigstellung. Das Gebäude mit einer Grundfläche von 55.000 Quadratmetern im Stadtteil Rheindahlen steht längst, im Inneren laufen derzeit die Montagearbeiten für die komplexe Technik.

Der Mönchengladbacher Logistik-Spezialist Vanderlande installiert dort fast 17 Kilometer Fördertechnik mit 192 Paketrutschen. Die Lagerung in den beiden oberen Etagen funktioniert vollautomatisch: Bis zu 200 Amazon-Roboter fahren die Regale mit den Waren zu den Mitarbeitern, die daraus die Bestellungen zusammenstellen. Mönchengladbach wird das erste Logistikzentrum des Konzerns in NRW mit dieser Technik. Der Online-Händler investiert allein in die Technik in dem Gebäude 105 Millionen Euro wie Amazon-Sprecherin Antje Kurz-Möller am Mittwoch bei einem Rundgang über die Baustelle sagte.