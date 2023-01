Arbeitskampf in Coventry Amazon-Mitarbeiten streiken erstmals in Großbritannien

Nach monatelangem Ringen um faire Löhne wollen die Beschäftigten eines Amazon-Verteilerzentrums in Großbritannien heute ihre Arbeit niederlegen. Nach Angaben der Gewerkschaft GMB werden sich rund 300 Beschäftigte in Coventry an dem Arbeitskampf beteiligen. Es ist das erste Mal, dass ein Standort des US-Online-Riesen in Großbritannien bestreikt wird.