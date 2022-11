Entlassungswelle im neuen Jahr : Amazon vollzieht größten Stellenabbau der Firmengeschichte

San Francisco Amazon hat weitere Entlassungen angekündigt. Der aktuelle Abbau von Tausenden Jobs ist die größte Erlassungswelle in der Unternehmensgeschichte des Internetriesen – so äußert sich Firmenchef Andy Jassy.

Der Internetriese Amazon hat mit einer umfangreichen Entlassungswelle begonnen und auch für kommendes Jahr Einschnitte angekündigt. Der Prozess habe begonnen und werde bis ins nächste Jahr reichen, schrieb Firmenchef Andy Jassy in einem Memo, das am Donnerstag (Ortszeit) auf der Website von Amazon veröffentlicht wurde. Er machte dabei keine Angaben zur Zahl der Entlassungen – Medienberichten zufolge sollen rund 10.000 Jobs gestrichen werden.

Jassy begründete die Maßnahmen mit einem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld und der raschen Neueinstellung von Beschäftigten in den vergangenen Jahren. Wegfallen sollen vor allem Jobs in der Sparte der Elektronikgeräte von Amazon, etwa dem Kindle-Reader, auch stationäre Shops seien betroffen. Es werde „weitere Reduzierungen“ geben, kündigte Jassy an, die Pläne würden dann „Anfang 2023 mit den betroffenen Beschäftigten“ besprochen.